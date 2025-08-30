Ambasadele, informate despre jurnalistii straini impuscati la Revolutie

Asociatia 21 Decembrie va contacta opt ambasade de la Bucuresti ale caror tari au inregistrat cetateni morti sau raniti in evenimentele din decembrie 1989 cu scopul de a-i capacita sa faca presiuni asupra autoritatilor romane in vederea aflarii adevarului.

In acest scop, ambasadorul Regatului Belgiei in Romania, Phillippe Roland, a fost primit luni de membrii Asociatiei 21 Decembrie 1989, pentru a-i fi aratate documente din rapoartele declasificate ale MApN din dosarele Revolutiei privind circumstantele mortii jurnalistului belgian Danny Huwe, mort in zona Razoare din Bucuresti, in 25 decembrie 1989, informeaza ziuaveche.ro.

Presedintele Asociatiei 21 Decembrie, Teodor Maries, a declarat pentru sursa citata ca ambasadorul belgian s-a aratat foarte interesat de informatiile oferite si a spus ca le va transmite familiei jurnalistului mort. De asemenea, Maries a precizat ca pana in prezent nu s-a putut intreprinde acest demers deoarece Asociatia a intrat in posesia acestor documente abia de doua saptamani.

In plus, reprezentantii asociatiei spun ca din actele pe care le detin in prezent reiese ca exista indicii serioase cum ca jurnalistul belgian nu a fost impuscat de teroristi ci in urma unui "foc de arma provenit din interiorul unei unitati militare din apropierea locului unde a fost gasit trupul jurnalistului".

Asociatia 21 Decembrie 1989 spera ca va capacita ambasadele statelor mentionate pentru a se face noi demersuri catre autoritatile romane pentru aflarea celor ce se fac responsabili de uciderea acestor jurnalisti.

La intalnirea de luni cu ambasadorul Regatului Belgiei in Romania a fost prezent si generalul Dan Voinea, cel care a instrumentat dosarele Revolutiei. Nici Dan Voinea si nici ambasadorul Philllipe Roland nu au acceptat prezenta presei la discutii si nici nu au dorit sa dea declaratii la finalul intalnirii, "din cauza gravitatii informatiilor", a declarat Maries.

Marti, Asociatia va primi inca 20 de volume ce au fost desecretizate recent, asteptandu-se in continuare documente (inregistrari) de la STS.

Lista cetatenilor straini, morti sau raniti in evenimentele din decembrie 1989 pe teritoriul Romaniei

- John Joseph Daniszews- cetatean al SUA, jurnalist la Associated Press, impuscat in noaptea de 23 decembrie 1989 la Timisoara;

- John Victor Tagliabue- cetatean al SUA, jurnalist, impuscat in seara zilei de 23 decembrie 1989 la Timisoara;

- Jaques Langevin- cetatean al Frantei, reporter al France Press, ranit la Timisoara in data de 23 decembrie 1989 ;

- Jean Louis Calderon- cetatean al Frantei, fotoreporter al postului TV5, ucis pe 23 decembrie 1989, strivit de un tanc in Bucuresti;

- Pasquale Modica, cetatean al Italiei, fotoreporter, impuscat in seara zilei de 23 decembrie 1989 la Timisoara ;

- Jan Parry- cetatean al Regatului Unit al Marii Britanii, fotoreporter, ucis pe 28 decembrie 1989 in timp ce se afla (singur pasager !) in avionul unei curse Tarom.

- Sajn Zeljko- viceconsul la Consulatul ex iugoslav din Timisoara, impuscat in Timisoara in data de 23 decembrie 1989;

- Danny Huwe- jurnalist, cetatean al Regatului Belgiei, ucis la Bucuresti, pe 25 decembrie, in zona Razoare-Bulevardul Timisoara, langa Comandamentul Granicerilor

