Arestat pentru contrabanda cu motorina

Un barbat a fost prins de politistii de frontiera constanteni cu un transport ilegal de peste 1.000 de litri de motorina, acesta fiind cercetat pentru complicitate la delapidare.

Politistii cred ca motorina ar putea proveni de la bordul unor nave, barbatul fiind cercetat pentru complicitate la delapidare, informeaza NewsIn.

Purtatorul de cuvant al Directiei Politiei de Frontiera Constanta, agent Marius Niculescu, a declarat, luni, ca politistii de frontiera au depistat, sambata noaptea, o autoutilitara despre care existau informatii ca este implicata in transportul ilegal de motorina.

Autovehiculul, in care se aflau cinci butoaie de tabla umplute cu motorina, a fost oprit de politistii de frontiera din sectorul Harsova, in zona Dunarii, in apropierea localitatii constantene Topalu.

Soferul autovehiculului, Dan D. de 36 ani, din comuna Ciobanu, nu avea documente de provenienta a marfii si a declarat ca a cumparat motorina de la persoane necunoscute, in schimbul sumei de 2.500 lei.

Politistii de frontiera au prelevat probe de motorina de la doua nave aflate in zona, un remorcher si un impingator, ambele sub pavilion romanesc, deoarece exista indicii ca motorina gasita in autoutilitara ar proveni de la cele doua nave.

Motorina din autovehicul a fost confiscata si depozitata la sediul Politiei de frontiera Harsova, iar pe numele barbatului au fost intocmite actele penale pentru savirsirea infractiunii de complicitate la delapidare.

Agentul Marius Niculescu a precizat ca este cel de-al doilea caz de acest gen din ultima saptamana.

Alte trei persoane au fost depistate in timp ce transportau, cu o ambarcatiune, cantitatea de 280 litri de motorina, fara a detine documente justificative.