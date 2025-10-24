Artefact peruvian de valoare gasit la Londra

Joi, 17 August 2006, ora 23:39
Artefact peruvian de valoare gasit la Londra

Un artefact peruvian in valoare de aproximativ 2 milioane USD a fost recuperat la Londra. Este vorba de un basorelief confectionat dintr-o foaie de aur, reprezentand un chip de felina cu opt tentacule, supranumit "Mona Lisa din Peru". Opera de arta este foarte posibil sa fi fost realizata in jurul anului 700 d. Hr.

Anchetatori specializati in obiecte de arta au recuperat obiectul intr-o razie la o firma de avocatura din Londra. Basorelieful a fost gasit ascuns intr-un sertar. El va fi remis autoritatilor peruviene intr-o ceremonie speciala de la sediul Scotland Yard pe 29 august.

Obiectul a fost initial extras in sapaturi arheologice din 1988 si apoi furat dintr-un birou al unui anticar in 1996. Politia a fost anuntata de Michel van Rijn, un anticar din Londra care a fost rugat sa se ocupe de vanzarea obiectului.

