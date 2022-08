Asociatii lui Mircea Basescu au legaturi cu lumea interlopa

Cristian Geamanu, unul dintre asociatii lui Mircea Basescu la firma Desintco, are legaturi cu lumea interlopa, numele sau aparand intr-un dosar din 2004, in care unul dintre inculpati este Nutu Camataru.

Cristian Geamanu figureaza ca parte vatamata, alaturi de alte persoane, intr-un proces intentat mai multor capi ai lumii interlope din Capitala. Geamanu ar fi imprumutat 40.000 de euro de la fratii Camataru, informeaza Antena 3.

Pentru a-si recupera banii, interlopii au apelat la recuperatori, moment in care Geamanu a depus plangere si s-a constituit ca parte vatamata.

In prezent, asociatul lui Mircea Basescu neaga orice legatura cu acest dosar, desi numele compleat al lui Geamanu Grigore Cristian Adrian apare, alaturi de aceleasi trei prenume, in dosarul penal aflat in arhiva Tribunalului Bucuresti.

Geamanu este cel care a respins acuzatiile potrivit carora Mircea Basescu ar fi fost inselat si pus sa semneze documentele altei firme. Cristian Geamanu a declarat ca Mircea Basescu stia exact ce semneaza cand a devenit asociat in societate.

