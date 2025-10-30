Avertizare de furtuna in Capitala

Miercuri, 24 Iunie 2009, ora 21:10
1242 citiri
Avertizare de furtuna in Capitala

Meteorologii au emis o avertizare Avertizare de fenomene meteo periculoase imediate pentru Capitala.

Potrivit Realitatea Tv, avertizarea este valabila intre orele 21-22. Va fi vijelie, va cadea grindina si vor fi descarcari electrice.

- continua -

Singurul capitol la care Bucureștiul bate Clujul. Cum reușește Capitala să-și mențină supremația economică
Singurul capitol la care Bucureștiul bate Clujul. Cum reușește Capitala să-și mențină supremația economică
Cluj-Napoca rămâne cel mai performant oraș din România și în 2025, conform City Index 2025, acesta surclasând Capitala la mai toate capitolele, printre care educație, calitatea vieții și...
Catedrala Națională primește Racla cu Sfintele Moaşte ale Ocrotitorului Bucureştilor. La ce oră vor avea acces pelerinii
Catedrala Națională primește Racla cu Sfintele Moaşte ale Ocrotitorului Bucureştilor. La ce oră vor avea acces pelerinii
Patriarhia Română anunță că racla cu Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, va fi adusă în seara zilei de miercuri, 29 octombrie, la Catedrala...
#avertizare furtuna, #Bucuresti, #ploaie grindina , #frauda
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris in 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, dupa ce l-a vazut la sfintirea Catedralei
ObservatorNews.ro
Castiga enorm pana cand AI-ul i-a luat jobul. Meseria modesta, dar banoasa pe care o invata acum
Adevarul.ro
Putin pierde cel mai bizar razboi din ultimii 150 de ani. Focul s-a intors in Rusia

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum va fi vremea astăzi, 30 octombrie. Temperaturi neobișnuit de ridicate pentru final de octombrie. Regiunea unde vom avea 23 de grade
  2. „Narcoteroriștii” găsiți de SUA în timpul unui atac în Oceanul Pacific. „Este cunoscut de serviciile noastre de informații”
  3. Spitalul din România care se confruntă cu o criză acută. Lipsesc peste 1.200 de medici și personal medical
  4. Dmitri Medvedev, replică acidă pentru „imbecilul ministru belgian al Apărării”. „O adevărată armă apocaliptică”
  5. Dumnezeu nu este membru de partid
  6. Schimbări importante pentru românii care au de plătit amenzi. Guvernul implementează reguli noi
  7. Angajații de la stat pentru care nu mai sunt bani de salarii. Nu și-au primit lefurile pe septembrie
  8. Donald Trump vrea ca SUA să facă din nou teste nucleare, după mai bine de 30 de ani. „Avem mai multe arme nucleare decât oricine”
  9. Cele două motive pentru care marile companii globale anunţă valuri de concedieri. Ce este faza de „low-hiring, low-firing” traversată acum de piața muncii
  10. Consiliul Europei cere României monitorizarea și combaterea discriminării romilor și persoanelor LGBTI din școli