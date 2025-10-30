Avertizare de furtuna in Capitala

Miercuri, 24 Iunie 2009, ora 21:10
Meteorologii au emis o avertizare Avertizare de fenomene meteo periculoase imediate pentru Capitala.
Potrivit Realitatea Tv, avertizarea este valabila intre orele 21-22. Va fi vijelie, va cadea grindina si vor fi descarcari electrice.
