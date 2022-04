Avocatii inculpatilor din dosarul exploziei de la Petrila au cerut recuzarea instantei

Avocatii celor trei inculpati din dosarul exploziei de la mina Petrila au cerut la termenul de marti recuzarea presedintelui de judecata, pe motiv ca ar avea banuiala ca are un interes ascuns sa nu judece corect.

"Formulam oral in fata Instantei cerere de recuzare deoarece banuim ca exista interes ascuns. Nu suntem judecati corect si credem ca exista interese de solutionare a dosarului altfel", au declarat aparatorii inculpatilor.

In fapt, solicitarea avocatilor inculpatilor de recuzara a Instantei vine dupa ce presedintele de sedinta nu a fost de acord cu exceptiile invocate de inculpati si le-a respins ca fiind neintemeiate si se pregatea de audiere partilor civile.

Termen in dosarul exploziei de la mina Petrila

"Instanta a avut timp sa verifice exceptiile invocate la termenul din data de 17 noiembrie 2009 prin care inculpatii au solicitat constatarea nulitatii absolute si restituirea cauzei la procuror in vederea refacerii urmaririi penale si considera ca fiind neintemeiate si le respinge. Instanta apreciaza ca actul de sesizare nu incalca normele si Codul de Procedura", a declarat presedintele de sedinta.

Ads

Singurul lucru cu care judecatorul a fost de acord a fost ca in faza cercetarii penale un numar de 37 de martori au fost audiati de politisti fara ca acestia sa fi avut delegare de la procuror, motiv pentru a decis sa nu tina cont de acele declaratii, iar martori in cazul in care ar fi nevoie sa fie audiati in Instanta.

Avocatii inculpatilor au pretins ca procurorul care s-a ocupat de dosarul exploziei nu ar fi respectat codul de procedura penala, imputandu-i acestuia ca din 69 de martori, 43 au fost audiati de politisti fara ordonanta. Constantin Graure, avocatul unuia dintre inculpati a aratat de asemenea ca clientul sau, Aurelian Necula nu ar fi vazut dosarul complet, in timp ce in cazul celorlalti inculpati niciunul nu ar fi avut la cunostinta in momentul inceperii urmaririi penale despre care dintre infractiuni se face vinovat.

"Urmarirea penala este facuta generic, ne referim la numarul de infractiuni si nu de victime. Nu se retine in sarcina niciunui inculpat ce fapta a facut, desi acest lucru trebuie sa-l stie. Niciunul dintre inculpati nu a avut la cunostinta despre care dintre infractiuni este vinovat, iar la momentul rechizitoriului, daca imi este permis, numarul infractiunilor s-a stabilit pentru fiecare inculpat ca la piata, 'doua la primarie trei la prefectura samd' ", a declarat unul dintre avocatii inculpatilor.

Ads

Totodata, aparatorii inculpatilor au sustinut si faptul ca intreg rechizitoriu nu ar fi putut fi verificat din punct de vedere al legalitatii si al temeiniciei de procurorul ierarhic superior in conditiile in care in data de 25 august 2009 ar fi fost finalizat de redactat, iar in data de 26 august 2009 Parchetul a trimis dosarul la Judecatorie.

Pe de alta parte procurorul a solicitat respingerea exceptiilor ca fiind nefondate, aducand in fata magistratilor argumente pentru fiecare formulare in parte, in timp ce avocatii rudelor care au murit la Petrila in mina in 2008 si victimelor exploziilor au declarat ca "afirmatiile distinsilor lor colegi aparatori sunt fara suport si nu le pot proba".

"Din probatoriu exista suficiente dovezi prin care se arata vinovatia, si cu toate ca acum suntem la al cincilea termen nu s-a reusit audierea inculpatilor ", au afirmat avocatii victimelor exploziei.

In urma cererii de recuzare formulata de avocatii inculpatilor sedinta s-a suspendat, iar Instanta a acordat termen pentru data de 16 martie de solutionare a cererii de recuzare.

Ads

Procesul exploziei de la mina Petrila a inceput in 15 septembrie 2009 la Judecatoria Petrosani, cand fostul director al minei Petrila Aurelian Necula, impreuna cu Gheorghe Rosu, fost inginer sef cu securitatea si sanatatea in munca si stefan Dan Ungur, fostul sef al sectorului aeraj si sef al statiei de salvare miniera a aceleiasi exploatari, sunt invinuiti de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si de nerespectarea masurilor de protectia muncii.

In luna noiembrie 2008, 13 ortaci si-au pierdut viata la mina Petrila, iar alti 15 au fost grav raniti in urma a douza explozii consecutive ce s-au produs in abataj, iar rudele celor decedati, ca si spuravietuitorii le-au intentat proces celor ce au conduc atunci unitatea miniera.

Ads