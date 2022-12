Bacau: Patru spargatori de bancomate au fost arestati

Patru dintre cei cinci spargatori de bancomate prinsi, vineri, la Bacau au fost arestati, sambata, dupa ce instanta de judecata din Timisoara a emis mandate de arestare pentru 29 de zile pe numele acestora.

Instanta a mai hotarat ca al cincilea retinut sa fie cercetat in stare de liberatate, iar in ceea ce-l priveste tanarul impuscat in timpul actiunii DIICOT, acesta va fi audiat in cursul zilei de sambata, informeaza Antena 3.

Hotii au fost prinsi in timp ce incercau sa sparga bancomatul aflat in caminul cultural al comunei Balcani. Bancomatul era montat de doua saptamani la numai 20 de metri de postul de politie.

Din primele cercetari se pare ca cei cinci spargatori fac parte dintr-o banda organizata care a comis infractiuni similare in mai multe judete din tara.

Procurorii au informatii potrivit carora unul dintre membrii gruparii ar fi angajatul unei banci. El era cel care le oferea colegilor sai informatii despre unde si cand sunt alimentate bancomatele.

Pana in prezent, ofiterii de la Crima Organizata au reusit sa probeze numai zece spargeri cu o dauna de opt miliarde de lei.

