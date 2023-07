Bataie in fata ISU Brasov

Un pompier care era de serviciu la unitate si un alt tanar au fost raniti si au ajuns la spital, marti seara, dupa o bataie care a avut loc chiar in fata ISU Brasov.

Deocamdata nu se stie de la ce a pornit scandalul dar se pare ca o gasca de cartier s-a luat la harta cu cativa taximetristi, informeaza Pro TV.

S-a ajuns imediat la bataie, chiar la intrarea in unitatea de pompieri.

Unul dintre angajatii ISU, aflat la serviciu i-a rugat sa se retraga in alta parte, dar a fost lovit in fata. Doua ambulante SMURD si politia comunitara au sosit in scurt timp la locul unde s-a petrecut incidentul.

Pompierul a ajuns la spital, dar a fost externat la scurt timp. Un alt tanar dintr-una dintre gasti a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce a fost serios ranit si si-a pierdut cunostinta.

