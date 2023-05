Bucuresti: Si-a batut calul pana cand animalul a cazut din picioare

Un bucurestean si-a batut miercuri calul pana cand acesta a cazut din picioare. Adrian Gheorghe, in varsta de 32 de ani, s-a enervat in momentul in care calul sau s-a impotmolit in noroi in cartierul Rahova, si a inceput sa il loveasca cu un par, relateaza Ziua online.

Animalul a fost gasit de politistii de la Sectia 19, care au fost alertati de localnicii scandalizati.

"Barbatul a fost vazut, in noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 1.30, de locuitorii de pe pe strada Margeanului, din sectorul 5 al Capitalei, batand un cal care incerca sa traga o caruta intepenita in noroi. Initial a lovit animalul cu o vergea, apoi, pentru ca animalul nu mai avea putere sa miste caruta, l-a lovit cu un par. Martorii scenei au anuntat politistii Sectiei 19, care s-au deplasat la fata locului, unde l-au gasit pe barbat batand animalul", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, comisarul Christian Ciocan.

Incidentul atrage atentia asupra unui fapt si mai suparator si anume: caii batuti nu pot fi confiscati deoarece nu exista adaposturi pentru ei in Romania!

Mai mult, reglementarile legale prevad ca animalele batute nu pot fi confiscate decat daca stapanul a mai agresat animalul intr-un interval de sase luni si abia dupa cateva "abateri" de acest gen calul poate fi preluat de autoritati.