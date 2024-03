Campeanu propune majorarea salariilor bugetarilor cu 20% din ianuarie

Salariile din sectorul bugetar ar putea creste cu 20% de la 1 ianuarie, iar sporurile ar urma sa reprezinte maximum 40% din castigurile salariale, a anuntat vineri ministrul muncii, Mariana Campeanu.

"Eu am propus ca salariile sa creasca cu 20% din luna ianuarie. Noua lege va reglementa si ponderea sporurilor in castigurile salariale, astfel incat acestea sa reprezinte doar 30-40% din veniturile angajatilor, asa cum se intampla in Uniunea Europeana (UE)", a declarat Campeanu, la finalul discutiilor cu sindicatele despre legea salarizarii personalului din sectorul bugetar, informeaza NewsIn.

Ea a adaugat ca noua lege va ajuta si la inlaturarea diferentelor majore intre salarii.

"Legea salarizarii bugetarilor va inlatura inechitatile majore din sistemul de salarizare, prin introducerea raportului de 1:15 intre cel mai mic si cel mai mare salariu", a spus Campeanu.

Ministrul Muncii a anuntat ca o decizie finala cu privire la majorarile salariale acordate in sectorul bugetar va fi luata marti, cand va fi semnat acordul legat de principiile care vor sta la baza legii salarizarii bugetarilor intre guvern, partidele politice, sindicate si patronate.

De cealalta parte, presedintele CNSLR Fratia, Marius Petcu, sustine ca sindicatele cer in continuare majorarea salariilor mai mici de 1.000 de lei cu 20-25% incepand cu 1 noiembrie, urmand ca de aceste majorari sa beneficieze aproximativ 800.000 de bugetari.

"In plus, noi cerem ca legea salarizarii bugetarilor sa ii includa si pe parlamentari, magistrati si angajatii serviciilor speciale, pentru o mai mare trasparenta in acordarea salariilor", a precizat Petcu.

Sindicatele se asteapta ca legea sa intre in vigoare la inceputul anului 2009, iar pana in 2013 sa duca la eliminarea inechitatilor dintre salarii.