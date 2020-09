Cine este personajul prins in Sectorul 1 cu un maldar de procese verbale sub brat: "Am crezut ca e observator independent"

"Dintr-o coincidenta, am fost repartizat in aceeasi sectie de votare cu aceasta scursura sociala, un PSD-ist. Am fost in sectia de votare 132 (vezi poza) unde am supravegheat numaratoarea votului. Intamplarea face ca acest personaj ODIOS era deja acolo. Initial am crezut ca avea calitatea de observator independent dar ulterior mi-a spus ca este din partea PSD si ca este CANDIDATUL lor la Sectorul 1", a scris Covaci pe Facebook Potrivit consilierului USR, personajul se numeste Sorin Catalin Tomescu. "Cu sapca pe cap in sala, parea deranjat ca am venit acolo, iar eu i-am dat de inteles ca nu o sa ne grabim si ca nu plecam pana nu vad fiecare stampila in parte. A invocat un deces in familie si mi-a spus ca trebuia sa se grabeasca sa ajunga in Arges. I-am urat compasional "Condoleante", chiar cu empatie. Pe la finalul numaratoarei uneia dintre urne, cand am sesizat o alocare gresita a unui vot, el vine si intervine aproape profetic: "Eu am incredere in voi (reprezentantii), stiu ca sunteti profesionisti si nu trebuie sa ma bag in sufletul vostru". Asta era o aluzie la faptul ca am insistat sa verific fiecare buletin de vot in parte", a scris Florin Covaci, pe Facebook."Politia, Procuratura si Criminalistii sunt deja pe fir si se vor ocupa de tine, draga Sorin", a mai scris consilierul USR-PLUS.