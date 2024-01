Catalin Macovei: ANI are in vizor fosti si actuali ministri

Catalin Macovei, presedintele Agentiei Nationale de Integritate, a afirmat ca institutia pe care o conduce are in vizor mai multi demnitari, fosti si actuali ministri. El este de parere ca activitatea ANI nu este luata in serios de unii politicieni.

Seful ANI a spus, intr-un interviu acordat RFI, ca demnitarii din Romania nu au pus mare pret pe completarea actiunilor declaratiilor de avere si le-au luat in deradere pentru ca nu au existat sanctiuni.

"Demnitarii din Romania, oamenii care activeaza in ringul public nu au pus mare pret pe completarea acestor declaratii de avere, pentru ca in primul rand pana in 2008 cand a inceput activitatea ANI nu exista nici o sanctiune. Nu trebuie sa uitam ca aceste declaratii se completeaza de circa zece ani, insa sanctiuni exista doar de cand a fost infiintata Agentia Nationala de Integritate si probabil ca domniile lor au luat in deradere aceasta activitate", a spus el la RFI.

In ceea ce priveste numarul mai mare de cazuri pe care le investigheaza ANI, Catalin Macovei a spus ca nu este vorba de o intensificare a activitatii, ci doar de "maturitate institutionala".

"Este vorba de fapt despre o anumita maturitate institutionala la care incet-incet incepe sa ajunga institutia. Inspectorii incep sa stapaneasca din ce in ce mai bine procedurile si astfel reusim sa finalizam intr-un termen mult mai scurt decat anul trecut anumite dosare si investigatii. (...) Sunt, sunt in continuare demnitari importanti si fosti demnitari, care au investigatii pe rolul Agentiei Nationale de Integritate. Si fosti ministri si actuali ministri", a explicat Macovei.

El a respins acuzatiile privind partizanatul politic, lansate inclusiv de Mircea Geoana, spunand ca institutia pe care o conduce a trimis la Parchet sau in instanta dosare din tot spectrul politic.

"In momentul in care nu ai argumente juridice pentru a combate cele afirmate de inspectorii de Integritate, incepi sa arunci in media astfel de acuzatii de partizanat politic. (...) Noi nu putem fi acuzati de partizanat politic, pentru ca am trimis la Parchet sau in instanta inalti demnitari sau fosti inalti demnitari din tot spectrul politic", a explicat el.

Macovei a precizat ca dosarul lui Mircea Geoana nu este folosit ca arma politica in lupta interna din PSD, spunand ca investigatia in cazul lui a inceput inca din vara anului 2009.