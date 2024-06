Cazurile prelatilor-securisti vor fi analizate de Sfantul Sinod

Fiecare caz de colaborare cu fosta Securitate a unui prelat al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), printre care cel al mitropolitului Nicolae Corneanu, va fi analizat de Sfantul Sinod, a declarat pentru NewsIn purtatorul de cuvant al Patriarhiei, parintele Constantin Stoica.

Sinodul va lua insa in considerare si contextul colaborarii.

"Exista totusi diferente intre modul in care judeca Biserica si modul in care da verdicte CNSAS-ul. Una este sa fi colaborat cu Securitatea ca sa salvezi viata unei comunitati si alta este sa fi facut asta ca sa primesti bani sau sa accezi in ierarhie. Al doilea cred ca este de condamnat", a spus Stoica pentru NewsIn.

Andrei Andreicut, arhiepiscopul Albei, Calinic Argatu, episcopul de Arges, Timotei, episcop de Arad, si Pimen, arhiepiscopul Sucevei, vor fi de asemenea chemati saptamana viitoare la audieri la CNSAS, pe baza datelor din dosare care arunca asupra lor suspiciunea de a fi colaborat cu Securitatea.

"Biserica se va pronunta dupa ce CNSAS-ul se va pronunta", a subliniat Stoica.

Acesta a spus ca BOR are propriile instante de judecata, care vor analiza fiecare caz in parte, "potrivit canoanelor bisericesti". "Exista mijloace duhovnicesti, ca de examplu sfanta spovedanie."

In opinia lui Stoica, judecarea inaltilor prelati ai BOR trebuie sa se faca in canoanele bisericesti, la fel cum politicenii deconspirati au fost "judecati" de partidele lor. Purtatorul de cuvant a sustinut ca Biserica Ortodoxa Romana cere inca din 1997 sa se faca publica numele preotilor care au colaborat cu fosta Securitate.

Mitropolitul Banatului Nicolae Corneanu a primit, marti, in sedinta Colegiului CNSAS, verdict de colaborare cu Securitatea ca politie politica.

"Va fi luat in discutie cazul mitropolitului Corneanu in cadrul Sfantului Sinod. Fiind vorba de un ierarh al Bisericii Ortodoxe Romane, numai Sfantul Sinod are acest drept", a spus purtatorul de cuvant al Patriarhiei.

Cazul Mitropolitului Nicolae Corneanu este insa "arhicunoscut", inca din 1990, acesta fiind "primul roman care a recunoscut colaborarea cu Securitatea".

CNSAS a dat marti verdict de colaborare cu Securitatea ca politie politica si academicianului Constantin Balaceanu Stolnici, care este membru in Colegiul Electoral Bisericesc, care il va alege pe 12 septembrie pe succesorul Patriarhului Teoctist.

"Nu exista nicio prevedere in regulamentul de functionare al Colegiului Electoral Bisericesc care sa interzica domnului Stolnici sa faca parte" din acesta, a precizat Stoica.

Desconspirarile CNSAS "nu afecteaza in niciun fel imaginea BOR", a declarat Stoica, potrivit Realitatea TV. "Nici macar tradarea secretului spovedaniei, idee lanasata de fosti ofiteri ai Securitatii, nu a fost dovedita, s-a iesit public si s-a spus ca acuzatiile sunt neadevarate."

"Vina este individuala si nu colectiva", a mai spus parintele Stoica. "Este prea mult sa culpabilizam o intreaga biserica."