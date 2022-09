CE ar putea da 12 milioane euro Romaniei pentru inundatiile din iulie

Comisia Europeana (CE) ar putea aloca 11,8 milioane euro Romaniei de la Fondul european de solidaritate, ca ajutor pentru diminuarea pagubelor provocate de inundatiile din iulie 2008 populatiei si companiilor.

Intr-un amendament adus proiectului de buget comunitar pentru 2009, se arata ca autoritatile romane au solicitat in octombrie 2008 un sprijin comunitar prin Fondul de Solidaritate (FS), dupa ce o mare parte a Romaniei a fost afectata in iulie 2008 de inundatii puternice, ceea ce a dus la pagube directe de 471,4 milioane euro.

Potrivit calculelor CE, suma reprezinta aproximativ 83% din pragul de alocare a unei finantari prin Fondul de Solidaritate (valoarea pagubelor pentru care incep sa se aloce bani prin FS este de 566,8 milioane euro).

De altfel, nivelul pagubelor totale este baza calculului pentru stabilirea cuantumului asistentei financiare, banii europeni putand fi folositi doar pentru actiuni de urgenta esentiale.

Pentru ca nivelul total al pagubelor din Romania a fost sub limita pentru care se acorda acest tip de finantare, alocarea prevazuta de Comisie a fost calculata pe baza unor criterii privind "dezastrele regionale extraordinare" si "circumstantele exceptionale", luandu-se in considerare faptul ca majoritatea populatiei din regiune a fost afectata si s-au inregistrat repercusiuni grave si de lunga durata asupra conditiilor de viata si stabilitatii economice a regiunii.

Potrivit amendamentului la proiectul de buget pe 2009, banii vor fi directionati catre cinci judete din nordul si nord-estul Romaniei - Maramures, Suceava, Botosani, Iasi, Neamt - care au o populatie totala de 3 milioane locuitori.

Ads

"Autoritatile romane au prezentat probe demonstrand repercusiunile grave si de durata asupra infrastructurii de baza, agriculturii, padurilor, septelului si locuintelor private din aceste judete. Inundatiile au afectat 39.214 hectare de teren agricol si 240 hectare de paduri. De asemenea, 1.949 km de drumuri au fost inundate, iar 2.000 de poduri, 87,6 km de maluri si baraje au fost avariate. In plus, 14.644 locuinte au fost distruse. Drumurile de la frontiera Romaniei cu Moldova si Ucraina care au fost inundate au afectat considerabil schimburile economice intre Romania si tarile situare in nordul si nord-estul Europei", se arata in motivarea acestei alocari financiare.

Bugetul total anual pentru Fondul de Solidaritate este de 1 miliard euro.

Ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, spunea, la data investirii in functie, ca proiectele de diminuare a efectelor inundatiilor se pot face doar pe termen mediu, prin corelarea masurilor privind impaduririle cu cele privind bazinele hidrografice.

Romania va primi fonduri comunitare de 329 milioane euro in perioada 2007-2013 prin Axa 5.1., de prevenire a inundatiilor si reabilitare a zonei costiere a Marii Negre afectate de eroziune.

Fostul secretar de stat in Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Silviu Stoica, anunta in decembrie 2008 ca Romania va propune in acest an patru proiecte de 200 milioane euro pentru protectia impotriva inundatiilor, ce ar putea fi realizate pana in 2011, strategia de management al riscului la inundatii fiind in curs de revizuire.

Ads