Cel mai gras roman, de 350 de kilograme, a fost operat

Cel mai gras roman, un barbat de 350 de kilograme, a fost supus luni unei operatii, in urma careia s-a ales cu un stomac de cinci ori mai mic.

Operatia a fost una dificila, insa s-a desfasura fara probleme, relateaza Antena 3.

Pentru a putea efectua operatia, medicii au comandat o masa din America, pentru a rezista la o asemenea greutate.

Dupa inca doua zile petrecute in spital, barbatul va fi transportat acasa si timp de un an va ramane sub supraveghere.

Medicii spun in intr-un an de zile barbatul va ajunge la o greutate de 200 de kilograme.