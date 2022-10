Cerere de revizuire a sentintei in dosarul "Tigareta II"

Dumitru Popescu, condamnat in dosarul "Tigareta II", a facut cerere de revizuire a sentintei in baza unei decizii a Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), solicitare care va fi judecata la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), a declarat marti, pentru Newsin, avocatul sau, Ilie Iordachescu.

"Am facut cerere de revizuire, dupa ce, in 2007, a ramas definitiva decizia CEDO prin care ni s-a dat dreptate. Curtea Europeana a constatat ca legislatia noastra in materie de interceptari este defectuoasa, la fel ca si aplicarea ei", a declarat Iordachescu.

Potrivit acestuia, ICCJ va judeca cererea in data de 19 noiembrie la Completul de noua judecatori.

CEDO a constatat, prin sentinta din 27 aprilie 2007, in procesul intentat statului roman de Dumitru Popescu, fost inculpat in dosarul "Tigareta II", ca Romania a incalcat articolul 8 din Conventia europeana referitor la protejarea vietii private din cauza Legii 51/1991 privind siguranta nationala.

CEDO s-a pronuntat in legatura cu doua plangeri formulate de omul de afaceri Dumitru Popescu impotriva statului roman, constatand, in primul caz respectarea dreptului de a nu fi supus unor tratamente inumane sau degradante, garantat de articolul 3 din Conventia europeana a drepturilor omului, dar incalcarea sub aspect procedural a acestui articol, iar in celalalt caz, respectarea dreptului la un proces echitabil (articolul 6), dar incalcarea dreptului la respectarea vietii private garantat de articolul 8 din Conventie.

In ambele hotarari, Curtea Europeana a decis sa nu acorde reclamantului nicio suma cu titlu de satisfactie echitabila, in opinia sa constatarea incalcarii articolelor 3 si 8 din Conventie reprezentand o reparatie suficienta.

Curtea de la Strasbourg i-a dat dreptate reclamantului, considerand ca acestuia i-a fost incalcat dreptul la respectarea vietii private, prin interceptarea convorbirilor telefonice in baza Legii 51/1991 privind siguranta nationala.

In acest context, Curtea a stabilit ca Legea 51/1991 nu este conforma cu Conventia europeana, intrucat nu asigura un grad minim de protectie impotriva arbitrariului, cerut de acest articol al Conventiei.

Dumitru Popescu este unul dintre cei 19 inculpati cercetati pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, fapte ce au constituit obiectul dosarului mediatizat sub denumirea de "Tigareta II".

Prin sentinta definitiva a Curtii Supreme de Justitie, din 26 februarie 2001, Popescu (patronul firmei de brockeraj aviatic "Quick Aeroservice"), a fost condamnat la 13 ani de inchisoare, dupa ce, in prima instanta, primise 12 ani, iar in apel pedeapsa ii fusese redusa la opt ani.

Cei 19 inculpati din dosarul "Tigareta II" au fost trimisi in judecata, in 1998, de procurorii militari, pentru introducerea in tara, prin Baza Militara Otopeni, a peste 4.000 de baxuri de tigari de contrabanda.

Curtea Suprema i-a condamnat, in 26 februarie 2001, pe 15 dintre cei implicati in afacere la pedepse cuprinse intre trei ani si jumatate si 15 ani de inchisoare, alti doi au fost achitati, iar unul a primit o pedeapsa cu suspendare.

