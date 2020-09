Cetatean italian cercetat pentru frauda electorala dupa ce a vrut sa voteze la Alba Iulia cu documentul de identitate expirat

Potrivit IPJ Alba, la o sectie de votare s-a prezentat un barbat, cetatean italian, rezident in Romania, pentru a-si exercita dreptul la vot. Acesta a prezentat cartea de rezidenta, document de identitate a carui valabilitate era expirata. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de frauda la vot.De asemenea, in jurul orei 12.00, politistii din Baia de Aries au fost sesizati cu privire la faptul ca in fata unui magazin din oras sunt persoane care consuma bauturi alcoolice.Politistii deplasati la fata locului au identificat trei barbati, cu varste intre 46 si 61 de ani, din Baia de Aries, care consumau alcool . Atat fata de acestia, cat si fata de societatea comerciala care a vandut bauturile alcoolice si care se afla la o distanta mai mica de 200 de metri fata de sectia de votare nr. 118 Baia de Aries, a fost luata masura sanctionarii contraventionale.Politistii din Sebes s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la sectia de votare nr. 93, loctiitorul sectiei de votare impreuna cu doi membrii ar fi transportat urna speciala fara a fi respectate prevederile legale, respectiv fara ca aceasta activitate sa fie efectuata "sub paza structurilor M.A.I".Cercetarile continua de catre aceasta subunitate de politie sub aspectul comiterii infractiunii nerespectarea regimului urnei de vot prevazuta si pedepsita de articolul 390 din Codul Penal.