Cinci tineri, arestati la Constanta pentru trafic de droguri

Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Constanta au prins in flagrant sambata mai multe persoane in timp ce incercau sa comercializeze o jumatate de kilogram de cocaina.

Politisti ai Serviciului Antidrog si Compartimentului Prinderi in Flagrant din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, sub supravegherea Serviciului Teritorial al D.I.I.C.O.T. Constanta, i-au prins in flagrant, in Municipiul Medgidia, pe S. Vergil, de 40 de ani, din Cernavoda, I. Ion, de 19 ani, din Cernavoda, N. Marius, de 30 de ani, din localitatea Fetesti, Judetul Ialomita, R. Marius, de 23 de ani, din Navodari, V. Tudor, de 28 de ani, din Cernavoda, care vroiau sa vanda 500 de grame de cocaina, informeaza un comunicat al Politiei Romane remis Ziare.com.

Drogurile erau puse in mici pliculete, iar vinovatii voiau sa le transporte dupa ce le inghiteau. Mai mult chiar acestia vroiau sa primeasca pe aceasta cantitate suma de 32.500 de euro.

Intrucat S. Virgil si I. Ion au incercat sa scape politistii au fost nevoiti sa traga doua focuri de arma.

La perchezitia autoturismului cu care se deplasau a fost gasita suma de 8.300 de lei. Suspectilor li s-a intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc.

Ads

La data de 14 martie a.c., procurorul desemnat din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanta a luat masura retinerii pentru 24 de ore impotriva lui S. Vergil, N. Marius si R. Marius, respectiv interzicerea de a parasi localitatea pentru I. Ion si V.Tudor, urmand a fi prezentati instantei de judecata cu propunerea de arestare preventiva pentru 29 de zile.

De asemenea, au fost efectuate, cu sprijinul politistilor din Cernavoda si ai jandarmilor din cadrul Brigazii Mobile de Jandarmi Tomis Constanta, opt perchezitii la domiciliile persoanelor in cauza.

In prezent se efectueaza cercetari in vederea identificarii si probarii intregii activitati infractionale si tragerea la raspundere penala a tuturor suspectilor.

Ads