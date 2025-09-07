Circulatia pe Valea Oltului, blocata de tone de ceapa

Marti, 09 Februarie 2010, ora 10:27
917 citiri
Circulatia pe Valea Oltului, blocata de tone de ceapa
Foto: Arhiva

Pe Valea Oltului s-au format marti dimineata cozi de masini de kilometri dupa ce circulatia pe E 81 a fost blocata cu tone de ceapa, care s-au rasturnat dintr-o remorca ce s-a desprins de capul de tractor al unui tir.

Drumarii si politistii s-au dus la fata locului incercand sa degajeze zona din cauza ca legumele din remorca s-au imprastiat pe carosabil, informeaza un comunicat al Infotrafic remis Ziare.com.

Incidentul a avut loc marti dimineata in dreptul localitatii Racovita, la km. 226. O semiremorca incarcata cu ceapa s-a desprins de capul tractor al unui tir, iar marfa s-a imprastiat pe carosabil.

"Remorca este de-a curmezisul drumului si bloceaza ambele sensuri de mers in zona schitului Cornet", a declarat Eugen Manescu, directorul Administratie Nationale a Drumurilor, districtul Valcea.

