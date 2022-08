CNSAS: Balaceanu Stolnici si mitropolitul Corneanu au facut politie politica

Mitropolitul Nicolae Corneanu si academicianul Constantin Balaceanu Stolnici au primit, marti, in sedinta Colegiului CNSAS, verdict de colaborare cu Securitatea ca politie politica.

Constantin Balaceanu Stolnici este membru al Colegiului Electoral Bisericesc, care va alege noul patriarh.

Nicolae Corneanu este mitropolitul Banatului si membru al Sfantului Sinod al BOR. El si-a asumat colaborarea cu Securitatea imediat dupa Revolutie, in 1990.

Inalt Preasfintitul Corneanu a marturisit in presa ca totul a inceput in 1960, cand a ajuns episcop la Arad.

In ceea ce-l priveste pe academicianul Constantin Balaceanu-Stolnici, acesta a confirmat, in aprilie 2007, ca a dat informatii fostei politii politice, in vremea in care era sef de sectie la Institutul de Geriatrie condus de Ana Aslan.

Mai multi inalti prelati ai Bisericii Ortodoxe Romane sunt verificati pentru ca se pare ca ar fi facut politie politica, a declarat, marti, Mircea Dinescu, membru in Colegiul CNSAS.

Surse din Colegiul CNSAS au declarat, pentru NewsIn, ca arhiepiscopul Pimen, al Sucevei si Radautilor, are dosar de Securitate, urmand ca saptamana viitoare, cel mai probabil luni, sa fie chemat la audieri, fiind intre cei asupra carora planeaza suspiciunea ca ar fi colaborat cu Securitatea.

Pe langa arhiepiscopul Sucevei, si Andrei Andreicut, arhiepiscopul Albei, Calinic Argatu, episcopul de Arges si Timotei, episcop de Arad vor fi chemati saptamana viitoare la audieri la CNSAS, in virtutea datelor din dosare care arunca asupra lor suspiciunea de a fi colaborat cu Securitatea.

Andrei Andreicut, arhiepiscopul Albei, care a recunoscut, anul trecut, ca a semnat angajament cu Securitatea, dar ca nu a turnat, va fi chemat la audieri la CNSAS, asupra sa planand suspiciunea ca legatura sa cu politia politica a comunistilor nu s-ar fi redus doar la angajament.

Alti prelatii ortodocsi (Bartolomeu Anania, mitropolitul de Cluj, Teodosie, arhiepiscop de Tomis si Gherasim, episcop de Ramnic), care au marturisit public colaborarea cu Securitatea, au dosare sau documente regasite in alte dosare in arhivele CNSAS.