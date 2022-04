CNSLR Fratia ia in considerare o varianta de crestere cu 50%, in transe

Reprezentantii Sanitas, SedLex si Spiru Haret se intalnesc miercuri pentru a hotari daca vor accepta majorarea salariilor cu 50%, in mai multe transe, ori vor continua protestele separat, a declarat marti, presedintele CNSLR Fratia, Marius Petcu.

"Ne asteptam sa se intample asa ceva, insa nu ne vine sa credem. Suntem in situatia in care am pierdut tot. Poate ca exista o varianta de crestere cu 50% a salariilor bugetarilor.

Ne vom intalni maine, reprezentantii profesorilor, ai functionarilor publici si ai cadrelor medicale pentru a hotari daca vom organiza impreuna actiuni de protest sau vom merge separat", a precizat Petcu, pentru NewsIn.

Cadrele medicale afiliate Federatiei Sanitas avertizau joia trecuta ca vor intra in greva generala pe 20 noiembrie, daca Executivul nu accepta cresterea salariilor cu 50% sau o majorare substantiala a salariilor, introducerea de sporuri suplimentare si prime de concediu, dupa ce presedintele a promulgat legea salarizarii profesorilor.

Sindicalistii din invatamant, au anutat marti, dupa ce Guvernul a decis amanarea majorarii salariilor profesorilor, ca, saptamana viitoare vor trece la proteste care vor culmina cu greva generala.

Guvernul a adoptat, marti, prin ordonanta de urgenta, amanarea cresterii salariilor profesorilor, pana la 1 aprilie, in asteptarea unei Legi a salarizarii bugetarilor

Ads