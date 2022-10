Cod galben de ploi pentru 21 de judete

Meteorologii au emis, luni, o avertizare de cod galben valabila din 22 iulie ora 12 pana miercuri, 23 iulie, la ora 12. Sunt vizate mai multe zone.

Incepand de marti, 22 iulie, ora 12:00 pana miercuri, 23 iulie, ora 12:00, in sudul Banatului, Oltenia, vestul si nord-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramures si Crisana vor fi ploi, ce pot avea si caracter torential, iar cantitatile de apa vor depasi local 30...35 l/mp.

Cele 21 de judete sunt Teleorman, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinti, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Brasov, Sibiu, Hunedoara, Caras-Severin, Alba, Mures, Cluj, Bihor, Satu mare, Salaj, Maramures si Bistrita Nasaud.

In dealurile Olteniei, in vestul Carpatilor Meridionali si in zona Muntilor Apuseni se vor totaliza izolat peste 60...70 l/mp.

Fenomene asociate instabilitatii atmosferice, respectiv frecvente descarcari electrice, vijelii si pe spatii restranse caderi de grindina se vor semnala in majoritatea regiunilor inca din noaptea de luni spre marti.

