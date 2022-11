Codul de Pocedura Penala in discutia presei

La mai bine de zece zile dupa ce modificarile la Codul de Procedura Penala, care au revoltat societatea civila si presa, au trecut de votul Paralamentului, subiectul a fost dezbatut de ziaristi, viitori jurnalisti, reprezentanti ai societatii civile si un tanar parlamentar.

Luni seara, la Club A s-au reunit, la invitatia Asociatiei Consumatorilor de Media, studenti la Jurnalistica interesati sa intre in dialog pe tema modificarilor amintite cu jurnalistii Dan Tapalaga si Gelu Trandafir, care este si membru al Consiliului National al Audiovizualului (CNA), cu Liana Ganea, reprezentantul Agentiei de Monitorizare a Presei, si deputatul PLD Cristian Boureanu.

In 23 octombrie, parlamentarii au votat cu 217 voturi pentru si nici unul impotriva modificarile facute de Comisia juridica a Camerei Deputatilor la Codul de procedura penala. Daca noile prevederi ale Codului de procedura penala vor intra in vigoare, ziaristii vor putea fi condamnati la ani grei de inchisoare daca vor dezvalui opiniei publice probe sau imagini de tipul celor difuzate de TVR in cazul Remes-Muresan.

In cadrul dezbaterii, Cristian Boureanu i-a indemnat pe ziaristi sa descopere, in baza Legii accesului liber la informatiile publice, cine a introdus pe ultima suta de metri amendamentele la Codul de procedura penala, precizand ca la prima verificare pe care a facut-o in acest sens a a aflat doar ca respectivele modificari apar sub patronajul Comisiei juridice.

Deputatul a explicat ca parlamentarii au votat "sub presiune" Codul de procedura penala, aceasta lege fiind solicitata de mai multa vreme de Executiv. Boureanu nu isi explica pe de-a-ntregul ce s-a intamplat in Comisia juridica insa este de parere ca in momentul in care se va gasi cine a depus amendamentele cu pricina se va descoperi si unde e "putregaiul". Deputatul PLD a incercat sa le mai explice studentilor cum se procedeaza la votul in plen, aratand ca parlamentarii, de regula, voteaza legile asa cum le dicteaza liderii de grup.

In opinia lui Dan Tapalaga, modificarile incriminate de societatea civila si ziaristi au trecut in liniste de votul Legislativului pentru ca toti parlamentarii s-au gandit ca e mai sigur sa existe astfel de prevederi care sa-i impiedice pe jurnalisti sa fac dezvaluiri.

In cadrul dezbaterii s-a mai pus si problema daca un ziarist care accepta sa faca publica o informatie-bomba primita de la un politician este manipulat sau devine un instrument al acestuia. Concluzia a fost ca un jurnalist care se respecta va verifica respectiva informatie, o va trece prin filtrul personal si abia apoi o va publica.

In cazul presiunii timpului si a concurentei in difuzarea unei informatii-bomba mai ales in cazul televiziunilor, Gelu Trandafir a fost de parere ca in astfel de situatii se ia o decizie in colegiul editorial daca o astfel de dezvaluire se face in interesul public.