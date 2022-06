Comanescu a vorbit despre "polutie" la Chisinau, conform traducerii moldovenesti

Discursul ministrului roman de Externe, rostit in limba engleza, vineri, la summit-ul Initiativei Central Europene gazduit de Chisinau, a pus numeroase dificultati traducatoarei pentru limba moldoveasca, astfel incat la un moment dat aceasta a tradus "polutie" in loc de "poluare".

La summit-ul de la Chisinau al primilor-ministri din ICE, organizatie din care fac parte 18 tari membre, au participat, cu exceptia gazdei, patru prim-ministri, informeaza NewsIn.

Tarile au fost reprezentante la nivelul ministrilor sau ministrilor adjuncti de Externe, iar cateva state si-au delegat chiar la reuniune ambasadorii acreditati pentru Republica Moldova.

Romania urmeaza sa preia pentru anul 2009 presedintia organizatiei de la Republica Moldova, dar cu toate acestea, premierul roman, Calin Popescu-Tariceanu, a declinat invitatia de a participa la summit.

Acesta si-a motivat absenta prin importanta participarii la o dezbatere televizata la Bucuresti in seara zilei de vineri, care incheie campania electorala din Romania. Totusi, in lista participantilor distribuita presei el figura ca sef al delegatiei romane.

Lazar Comanescu, cel care a condus delegatia romana la reuniune, a salutat in discursul sau progresul pe care Republica Moldova l-a obtinut pe calea reformelor si a apropierii de UE.

"Republica Moldova trebuie sa beneficieze de un nou acord cu UE similar celor oferite tarilor din Balcani", a spus Lazar Comanescu.

Discursul ministrului roman de Externe, tinut in engleza, a fost tradus in "limba moldoveneasca". Traducatoarea, pe langa numeroasele dificultati de exprimare pe care era evident ca le intampina, a tradus "polutie" in loc de "poluare".

