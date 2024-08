Consulul general la Torino demisioneaza in timpul anchetei MAE

Consulul general al Romaniei la Torino, Alexandru Gheorghe Dumitrescu, si-a inaintat demisia Ministerului Afacerilor Externe, motiv pentru care Executivul a decis joi rechemarea sa in tara.

Activitatea lui Alexandru Gheorghe Dumitrescu in fruntea consulatului din Torino era anchetata de MAE inca de luna trecuta, dupa organizarea bursei locurilor de munca la Torino, pe 21 iunie.

Dumitrescu fusese numit consul general la Torino in aprilie 2007, iar retragerea sa a fost ceruta dupa numai un an de zile chiar de catre ministrul Muncii, Paul Pacuraru, nemultumit de slaba organizare a bursei locurilor de munca din 21 iunie, de la Torino, dar si a celei din 11 aprilie, din localitatea spaniola Castellon de la Plana.

Pacuraru declara ca reprezentantii Consulatului din Torino au anuntat in ultimul moment schimbarea locului in care s-a desfasurat bursa locurilor de munca, prin urmare multi dintre romanii care doreau sa gaseasca un loc de munca in tara nu au putut participa.

Mai mult, Pacuraru a mai acuzat si faptul ca a fost ales ca sediu pentru bursa locurilor de munca de la Torino o piata "extrem de aglomerata", ceea ce a ingreunat si mai mult desfasurarea activitatii.

Consulatul de la Torino, condus de consulul general Alexandru Dumitrescu, a fost inaugurat la sfarsitul anului trecut, in decembrie, dupa amplificarea tensiunilor dintre Romania si Italia. In total, la consulatul roman din Torino activau in 2007 opt persoane, dintre care patru functionari diplomatici.

