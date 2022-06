Cosmonautul rus Sergey Volkov va comanda pe SSI

Cosmonautul rus Sergey Volkov si echipajul Expeditiei XVII vor prelua comanda de la americanca Peggy Whitson, prima femeie-astronaut care a condus o misiune pe ISS, informeaza Realitatea Tv.

Schimbul va avea loc in septembrie anul acesta. Noul echipaj, format din trei cosmonauti, doi rusi si unul sud-coreean a ajuns pe statie pe 8 aprilie cu naveta spatiala Soyuz lansata de la cosmodromul Baikonur din Kazahstan. Printre membrii noului echipaj se numara si prima femeie din Coreea de Sud, care a ajuns vreodata in spatiu. Yi So-yeon are 29 de ani si este de profesie inginer in biotehnologie. Ea a fost aleasa din peste 35.000 de voluntari.

Astronautii au ca misiune desfasurarea unor experimente stiintifice la bordul Statiei Spatiale Internationale.

Statia Spatiala se deplaseaza in jurul Pamantului cu o viteza de 28.000 de kilometri pe ora, la o altitudine de peste 350 de kilometri si se va intoarce pe Pamant in data de 19 aprilie.

