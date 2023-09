Cozmin Gusa, la TV Ziare.com: Cine castiga in razboiul intern din PSD?

TV Ziare.com va invita sa intrati in dialog cu Cozmin Gusa, consilier al liderului PSD Mircea Geoana, care va discuta cu cititorii Ziare.com despre luptele interne din PSD si despre planul de campanie al lui Mircea Geoana.

Ce sanse de castig are Mircea Geoana in fata lui Traian Basescu, in conditiile in care nu reuseste sa mobilizeze intreg aparatul de vot al PSD?

A reusit fostul ministru de Externe sa convinga mai multi simpatizanti PSD prin iesirea de la guvernare? Dar, mai ales, ce relatie va fi intre partid si independentul Sorin Oprescu?

Pentru a intra in dialog cu Cozmin Gusa joi, incepand cu ora 14.15, intrati AICI.

Cine poate participa la emisiune?

Daca aveti intrebari sau opinii pro sau contra temei dezbatute, puteti transmite in direct mesajele dumneavoastra invitatului si acesta va va raspunde pe loc.

La emisiune poate participa orice user al Ziare.com, insa daca vreti sa comentati, trebuie sa fiti logat.

