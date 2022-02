Craiova: Doi politisti rutieri, cercetati pentru luare de mita

Doi agenti ai Biroului Politiei Rutiere Craiova sunt cercetati de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Craiova pentru luare de mita, dupa ce au primit 300 lei de la un investigator sub acoperire.

Vineri seara, un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj si mai multi ofiteri ai DGA au iesit pe strada pentru a-i testa pe politistii craioveni. Unul dintre ofiterii DGA s-a urcat la volan si a calcat cam tare pe pedala de acceleratie, cu mult peste limita legala admisa, informeaza Realitatea Tv.

A fost oprit de agentii de politie Stefanita Nedelcu (29 ani) si Viorel Balasa (27 ani). Ofiterul sub acoperire le-a propus celor doi sa nu ii intocmeasca proces-verbal de contraventie si in schimbul acestui favor li s-a dat suma de 300 lei.

Politistii Biroului Politiei Rutiere Craiova au luat banii, iar in procesul verbal de contraventie au mentionat faptul ca soferul este amendat din cauza ca nu a purtat centura de siguranta.

Cei doi agenti de politie au fost retinuti pe baza de ordonanta de retinere pentru 24 de ore, in cursul zilei de sambata au fost prezentati Tribunalului Dolj, magistratii dispunand continuarea cercetarilor cu cei doi in stare de libertate, sub aspectul savarsirii infractiunilor de luare de mita si fals intelectual.

Ads