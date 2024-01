Curtea Suprema a respins, sambata, recursul procurorilor la decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ceea ce inseamna ca politistul brasovean Cristian Cioaca este liber.

La scurt timp dupa eliberare, jurnalistii l-au intrebat de politist care va fi primul lucru pe care il va face, in libertate, el raspunzand ca vrea sa-si vada copilul.

Procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Brasov au depus, pe 30 ianuarie, la Curtea de Apel Brasov un recurs impotriva deciziei acestei instante privind eliberarea provizorie sub control judiciar a politistului Cristian Cioaca.

La 24 ianuarie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat arestarea preventiva, pentru 29 de zile, a politistului Cristian Cioaca, acuzat ca a accesat fara drept adresa de e-mail a sotiei sale, avocata Elodia Ghinescu, disparuta de la domiciliu la sfarsitul lunii august 2007.

Dupa arestare, politistul a cerut eliberarea provizorie sub control judiciar, cerere admisa de magistratii Curtii de Apel, dar impotriva careia s-a facut recurs.

Procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Brasov, au dispus, la data de 15 ianuarie 2008, inceperea urmaririi penale in cauza constituita ca urmare a plangerilor formulate de familia avocatei disparute din Brasov si a Baroului de Avocati din Brasov, fata de Constantin Cristian Cioaca, sub aspectul savarsirii infractiunilor de instigare la acces fara drept la sisteme informatice, instigare la restrictionare fara drept a accesului la date informatice si instigare la transferul neautorizat de date informatice, fapte aflate in concurs real; precum si fata de Marius Sebastian Breazu si Marin Adrian Nitu pentru savarsirea infractiunilor de acces fara drept la sisteme informatice, restrictionare fara drept a accesului la date informatice si transfer neautorizat de date informatice, fapte aflate, de asemenea, in concurs real.

Prin ordonante emise de procuror, la aceeasi data, au fost dispuse punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a invinuitilor Constantin Cristian Cioaca si Marin Adrian Nitu, in sarcina carora s-au retinut faptele penale sus-mentionate.

Din actele de urmarire penala a reiesit ca, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in luna septembrie 2007, inculpatul Constantin Cristian Cioaca i-a determinat pe invinuitul Marius Sebastian Breazu si pe inculpatul Marin Adrian Nitu sa acceseze fara drept sisteme informatice prin inlaturarea parolelor de acces, in scopul obtinerii continutului mesajelor de posta electronica destinate avocatei Ghinescu Elodia-Marilena. De asemenea, i-a determinat pe acestia sa restrictioneze fara drept accesul la adresele de e-mail respective si sa transfere neautorizat date dintr-un sistem informatic.

Procuroruii sustin ca, in fapt, in data de 02.09.2007, inainte de sesizarea politiei cu privire la aAdisparitiaa" sotiei, inculpatul Constantin Cristian Cioaca insotit de invinuitul Marius Sebastian Breazu (ofiter de politie judiciara in cadrul IPJ Brasov) s-au deplasat la Cabinetul de Avocatura aAGhinescu Elodiaa" din municipiul Brasov si au accesat fara drept laptopul utilizat in mod exclusiv de catre avocata.

Accesul ilegal la sistemul informatic a fost realizat de catre Marius Sebastian Breazu la solicitarea si indemnul lui Cioaca Constantin-Cristian, prin utilizarea frauduloasa a parolei de autentificare, in scopul obtinerii continutului mesajelor e-mail adresate avocatei Ghinescu Elodia-Marilena.

Datele informatice obtinute, prin accesul fara drept, au fost transferate neautorizat din laptop pe memory stick-ul apartinandu-i invinuitului Marius Sebastian Breazu, dupa verificarea continutului corespondentei electronice acesta aplicand o noua parola de acces la adresa de posta electronica.

La data de 11.09.2007, inculpatul Constantin Cristian Cioaca a predat organelor de politie o unitate PC detinuta la locuinta proprie, iar in data de 13.09.2007, de la cabinetul avocatei Ghinescu Elodia-Marilena s-a ridicat un laptop, pentru care anchetatorii au dispus efectuarea unei constatari tehnico-stiintifice informatice asupra celor doua sisteme, al carei raport confirma realizarea accesului neautorizat la sisteme informatice, restrictionarea accesului la date informatice si transferul neautorizat de date informatice in cursul zilei de 02.09.2007.

In data de 22.09.2007, invinuitul Marius Sebastian Breazu, la solicitarea expresa a inculpatului Constantin Cristian Cioaca, a transmis continutul mesajelor tip e-mail de pe aAmemory stick-ula" sau la adresa de e-mail apartinand surorii inculpatului.

In data de 24.09.2007, urmare solicitarilor si indemnurilor lui Constantin Cristian Cioaca, inculpatul Marin Adrian Nitu a accesat fara drept adresa de e-mail identificata in continutul mesajelor electronice ramase la adresa avocatei Ghinescu Elodia-Marilena, in scopul obtinerii de date informatice, prin incalcarea masurilor de securitate, utilizand fraudulos parola de autentificare.

Dupa realizarea accesului, a schimbat parola contului email si a transferat datele informatice continand corespondenta electronica a avocatei catre sora lui Constantin Cristian Cioaca. La indemnul acestuia, acelasi inculpat a transferat datele si catre alte persoane, aplicand si o noua parola de acces.

Pentru activitatile infractionale desfasurate, Cioaca Constantin-Cristian i-a remis inculpatului Marin Adrian Nitu echivalentul in lei al sumei de 3.000 USD (8.000 lei) intr-un cont bancar apartinand prietenei acestuia.

in perioada imediat urmatoare corespondenta electronica a avocatei Ghinescu Elodia-Marilena a fost publica.

Tot in data de 15 ianuarie 2008, procurorii DIICOT de la birourile teritoriale Brasov, Ploiesti si Pitesti, impreuna cu politisti de la Brigada de Crima Organizata au efectuat, concomitent, perchezitii la domiciliile invinuitului Marius Sebastian Breazu si inculpatului Constantin Cristian Cioaca, precum si al surorii acestuia din urma.

Trebuie precizat faptul ca inculpatul Constantin Cristian Cioaca a fost citat de procurori pentru data de 15 ianuarie 2008, insa a refuzat sa se prezinte la audieri, incheindu-se in acest sens 2 procese verbale. Inculpatul s-a prezentat in fata anchetatorilor abia in cursul serii. De asemenea, invinuitul a formulat plangere impotriva ordonantei de retinere emisa pe numele sau, dar aceasta i-a fost respinsa.

In instrumentarea prezentei cauze penale, procurorii DIICOT au colaborat cu Serviciul Roman de Informatii. Procurorii au solicitat instantei de judecata emiterea unor mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile fata de inculpatii Constantin Cristian Cioaca si Marin Adrian Nitu.

