CSM neaga ca ar fi primit de la DNA un raport de interceptare a telefoanelor

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) neaga acuzatiile aparute in doua cotidiene centrale, marti, conform carora Directia Nationala Anticoruptie (DNA) ar fi inormat CSM in ceea ce priveste ascultarea telefoanelor solicitata de procurorii anticoruptie in unele anchete efectuate.

Potrivit unui comunicat de presa al CSM si al Biroului de Informare Publica si Relatii cu Mass-Medi, de joi, materiale aparute in presa, si anume ca CSM nu cerut si nici nu a fost informat de DNA, iar la Inspectia Judiciara din cadrul Consiliului nu exsistat nici un raport cu numarul 824/C/2007, potrvit unui material, din 12 iulie, dintr-un cotidian central

Potrivit Hotararii cu numarul 99/16 mai 2007, Sectia pentru procurori a CMS a cerut Inspectiei Judiciare sa inceapa actiunea de control la DNA, urmand ca membrii CSM sa analizeze rezultatul anchetei, ce va fi publicat in septembrie.

