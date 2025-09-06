Cum se creeaza dependenta de serialele celebre

Autor: Irina Ursu
Sambata, 16 Februarie 2008, ora 21:00
3953 citiri
Cum se creeaza dependenta de serialele celebre

Pentru unii dintre noi, zilele saptamanii au alte repere decat pentru altii. Si nu e vorba de locuri diferite de munca, scoala sau mult alte lucruri. E vorba despre seriale. Sunt sigura ca unii dintre voi v-ati recunoscut deja in tipar.

Serialele Lost, Prison Break, Grey"s Anatomy, Neveste disperate sunt deja un fenomen in sine. Dupa cum exista comunitatea celor innebuniti dupa jocurile pe calculator, generatia "Prison Break" prinde amploare.

Ce ne atrage si ce ne face dependenti de serialele noastre preferate?

Serialul Lost, de exemplu, este creat de JJ Abrahms si primul episod a aparut in 2004. Actiunea serialului aduce in prim plan personaje variate cu un trecut dubios care au de indeplinit o misiune, neidentificata inca, pe o insula cu proprietati profetice. Serialul a prins la public pentru ca inglobeaza elemente de mister, science fiction, sex si dragoste.

Reteta succesului este asigurata de acel element de science fiction care aduce altceva, nu e vorba de martieni verzi, ci doar de o serie de proprietati pe care le detine insula, nemaintalnite in alta parte a Pamantului.

Actiunea de-a lungul episoadelor iti arunca farame ca sa construiesti singur un puzzle, sa deduci incet cu incet ca exista legi fizice pentru tot ceea ce se intampla.

Experienta ma indeamna sa spun ca o data ce ai ajuns sa vezi primul episod iti vei sacrifica orele de odihna pentru a vedea mai departe. Ca o dependenta declarata, imi infrang cu greu asteptarea de la o saptamana la alta pana reusesc sa fac rost de noul serial care apare in America.

Prison Break este tot un gen de actiune, dar miza este alta, targetul vizeaza atat femeile, cat si barbatii. Personajul principal se apropie de perfectiune, imbina frumusetea cu inteligenta si devotiunea pentru familie. Segmentul masculin este atras prin actiune si suspans.

Sa fie aceste seriale o evadare din realitate?; un viciu? o pierdere de vreme? sau o alta forma de cultura?

Un alt fenomen care a luat amploare in ultimi anii poarta numele de "Neveste Disperate". Nu ma refer la faptul ca serialul a lansat eroinele intr-o "epoca de mare glorie personala", ci aduce la scena deschisa momente din viata fiecaruia, ascunse sub "covor" sau sub o masca zambitoare.

Succesul acestui serial se poate explice oare prin unul dintre principiile psihologiei, care spune ca e mai bine sa te bucuri de nefericirea altuia ca sa poti sa treci peste a ta?

Fenomenul serialelor este unul in voga, ca sa ii spun asa, o alternativa la cluburile pline de fum si fitze de vedete si multe alte fenomene sociale des intalnite in societatea de azi.

Fenomenul "Prison Break si altele" destind privitorii si ii transpun intr-o alta lume. Nu e obsesie, poate doar o pierdere de timp pentru unii, sau experienta de viata pentru altii, depinde din ce punct de vedere privesti.

Insa un lucru e cert, 45 de minute din zilele de marti sunt puse deoparte pentru Prison Break si alte 45 de minute din zilele de vineri sunt puse deoparte pentru Lost, de exemplu.

Ce este prea mult strica deci: "Viewer Discretion Is Advised"! si nu uitati ca si aerul curat poate face minuni cand e vorba de sanatate, dar si de psihicul dvs.

#prison break, #lost, #Neveste disperate , #frauda
