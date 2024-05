Curtea Constitutionala hotaraste asupra limitarii detinerilor la SIF-uri

Curtea Constitutionala se va pronunta asupra constitutionalitatii legii care limiteaza detinerile in cadrul unui SIF la 1%, dupa ce Tribunalul Dolj a admis sesizarea unui actionar aflat in proces cu SIF Oltenia.

Procesul dintre Comrimet si SIF Oltenia va fi suspendat pana cand Curtea Constitutionala va solutiona exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit legislatiei in vigoare, investitorii nu pot detine mai mult de 1% din actiunile unei societati de investitii financiare (SIF).

La jumatatea lunii septembrie, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a constatat ca societatea Comrimet a actionat in mod concertat la SIF Oltenia in cadrul adunarii actionarilor din 28/29 august, impreuna cu Catalin Chelu si cu alte companii. in cadrul adunarii respective, dreptul de vot al Comrimet a fost suspendat.

Actionarii SIF Oltenia fusesera convocati pe 28 si 29 august si au decis sa il mentina in functia de presedinte si director general pe Dinel Staicu, in ciuda proceselor in care este implicat.

De asemenea, in urma cu o saptamana, SIF Oltenia a anuntat ca 17 societati actionare, printre care si Comrimet, contesta in instanta adunarea actionarilor din 15 noiembrie, in care au fost realesi cinci dintre cei sapte membri ai fostului consiliu de administratie, printre care si actualul presedinte, Dinel Staicu, pentru un nou mandat de patru ani.

