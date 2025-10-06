Dambovita: Medic betiv prins la furat din magazine

Un medic de familie a fost surprins de camerele de supraveghere dintr-un supermarket din Pucioasa sustragand in repetate randuri parfumuri si alte produse cosmetice fine, relateaza ProTV.

Scandalul s-a declansat marti, dupa ce barbatul in varsta de 50 de ani a fost vazut de casiera magazinului cu un deodorant in buzunar. Medicul s-a scuzat si a spus ca l-a luat din greseala, dupa care l-a achitat si a plecat.

Patronul magazinului a avut inspiratia de a-i cauta imaginea pe casetele inregistrate in ultima perioada de camerele de supraveghere. Asa a constatat ca barbatul era de fapt un hot fidel, care sustrasese de-a lungul timpului marfa de vreo 3.000 de lei noi, motiv pentru care patronul a facut plangere la politie.

Cand oamenii legii s-au dus sa-l ia la intrebari pe medic, au constatat ca acesta era intr-o stare avansata de ebrietate, din cauza careia a inceput un adevarat spectacol.

Medicul de familie acuzat de furt are 50 de ani si lucreaza la un cabinet medical din comuna Ciocanesti, Dambovita. Confruntat cu probele, el a dat vina pe salariile mici din sistemul sanitar. Pentru furt calificat, el risca acum sa ajunga intre 3 si 15 ani dupa gratii.

