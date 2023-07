De maine revine canicula

Vremea va fi usor instabila, marti, in Crisana, Maramures, Transilvania si la munte unde indeosebi ziua vor fi innorari si local se vor semnala averse, intensificari de scurta durata ale vantului si descarcari electrice. In restul teritoriului vremea va fi calduroasa, cu cerul variabil.

Temperaturile maxime se vor situa de la 26... 27 de grade in nord-vest pana la 35... 36 de grade in Campia Romana, unde indicele de confort termic temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi usor pragul critic.

In Bucuresti, vremea va fi calduroasa, cu cerul variabil, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima va fi de 34... 35 de grade, iar indicele de confort termic temperatura-umezeala va atinge, dupa-amiaza, pragul critic.

La munte, vremea va in general instabila si indeosebi ziua vor fi innorari si local se vor semnala averse, intensificari de scurta durata ale vantului si descarcari electrice. Temperatura aerului va creste usor.

Pe litoral, vremea va frumoasa si calda. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 28 si 31 de grade, iar apa marii va avea 24 de grade.

De miercuri insa, vremea va deveni caniculara.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare meteo cod galben pentru 25 de judete si pentru Capitala.

Astfel, incepand de miercuri, 22 august, pana vineri, 24 august, in Banat, sudul Crisanei, cea mai mare parte a Olteniei, a Munteniei si a Moldovei si in jumatatea de vest a Dobrogei vremea va fi calduroasa, caniculara dupa-amiaza, iar pe arii extinse se vor inregistra 35-36 de grade.De asemenea, local, in Campia Romana, sunt prognozate valori termice de 37-38 de grade.

Totodata, ANM informeaza ca indicele temperatura-umezeala va atinge si va depasi pragul critic de 80 de unitati.

Judetele avertizate asupra caniculei si disconfortului termic sunt Iasi, Vaslui, Galati, Braila, Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinti, Caras Severin, Timis, Arad si municipiul Bucuresti, precum si, partial, judetele Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea si Gorj.

Ministrul sanatatii, Eugen Nicolaescu, a anuntat ca autoritatile locale vor reactiva, incepand de miercuri, punctele de prim ajutor, iar serviciile de ambulanta isi vor prelungi programul de lucru.

