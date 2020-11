VIDEO Primele declaratii dupa alegerile din Republica Moldova. Maia Sandu: "In urmatoarele ore se vor pune presiuni pentru fraude"

After-poll-ul telefonic realizat de Comunitatea WatchDog.md si Institutul de Politici Publice, indica faptul ca Maia Sandu a obtinut 54,7% dintre voturi, iar Igor Dodon - 45,3%. Datele exit-pollului Intellect Group" si SPERO o fac, de asemenea, castigatoare pe Maia Sandu in alegerile prezidentiale cu 54,8% din alegatorii participanti la sondaj, iar pentru Igor Dodon - 45,2%.Maia Sandu, candidata Partidului Actiune si Solidaritate la functia de presedinte, a multumit alegatorilor si a spus ca "in urmatoarele ore se vor pune presiuni pentru fraude"."Oamenii nostri au demonstrat ca oriunde nu s-ar afla le pasa de casa lor. Regretam ca multi ati fost nevoiti sa asteptati ca sa votati. Din pacate institutiile statului nu s-au ridicat la nivelul provocarilor. CEC a inchis ochii la organizarea transportarii alegatorilor si nu au vrut sa opreasca mituirea alegatorilor. Vin cu un indemn catre politisti, observatori, toti cei care sunt responsabili de protejarea votului. Stiu ca in urmatoarele ore se vor pune presiuni pentru fraude. Voi sunteti cei care trebuie sa respectati votul cetateanului. In pofida acestor miopii selective, eu cred ca vocea cetatenilor se va face auzita. Se vor intoarce prin vot, impotriva celor care s-au lansat. Invit toti cei care sunt responsabili de protejarea votului, voi trebuie sa protejati votul cetateanului.Va rugam in continuare, eu si colegii mei vom fi atenti si vom documenta toate abuzurile. Nu a ramas mult pana cand au venit rezultatele, sa respectam si sa ne revedem in cateva ore", a spus Maia Sandu, citata de Agora.md.