Definitivat 2020. Opt candidati eliminati pentru tentative de frauda

Potrivit informarii transmise de catre ministerul Educatiei, dintre cei 6.776 de candidati cu drept de participare la proba scrisa, au fost prezenti 6.480 de candidati, 8 candidati fiind eliminati din cauza tentativelor de frauda. Alti 296 de candidati au absentat.Conform metodologiei de concurs, care permite acest lucru, 433 de candidati au decis sa se retraga din motive personale.In total, au fost transmise spre centrele de evaluare 6.039 de teze.Primele rezultate vor fi comunicate in data de 29 iulie in centrele de examen si pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestatiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, in zilele de 29 iulie, dupa afisarea rezultatelor, si pe 30 iulie, pana la ora 12:00. Rezultatele finale se afiseaza in centrele de examen si pe site-ul anterior mentionat, in data de 4 august 2020.Subiectele si baremele de corectare au fost publicate astazi, 22 iulie, de catre Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 16.00. De asemenea, acestea au fost afisate si la avizierele centrelor de examen.