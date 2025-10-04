Demisia lui Florea Geica a fost aprobata

Joi, 30 Octombrie 2008, ora 11:52
1614 citiri
Demisia lui Florea Geica, directorul general al Autoritatii Aeronautice Civile, care are o pensie de 30.000 de lei pe luna, a fost aprobata.
Acesta a fost revocat din functie pe 23 octombrie, in urma scandalului mediatic privind veniturile exagerate ale unor bugetari, la cererea primul ministru Calin Popescu Tariceanu, informeaza Antena 3.
Salariul lui Geica de la AACR se ridica la suma de 570 milioane lei vechi, iar pensia acestuia este de 300 milioane lei vechi.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Un bărbat în vârstă de 60 de ani din estul Chinei a devenit celebru pe rețelele sociale după ce a intrat la facultate și a participat la instruirea militară alături de colegii săi mai...
Premierul Ilie Bolojan a devenit mai vulnerabil în ultima săptămână, explică politologul Cristian Preda într-un text publicat luni, 29 septembrie. Fostul decan al Facultății de Științe...