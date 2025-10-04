Demisia lui Florea Geica a fost aprobata

Demisia lui Florea Geica, directorul general al Autoritatii Aeronautice Civile, care are o pensie de 30.000 de lei pe luna, a fost aprobata.

Acesta a fost revocat din functie pe 23 octombrie, in urma scandalului mediatic privind veniturile exagerate ale unor bugetari, la cererea primul ministru Calin Popescu Tariceanu, informeaza Antena 3.

Salariul lui Geica de la AACR se ridica la suma de 570 milioane lei vechi, iar pensia acestuia este de 300 milioane lei vechi.

