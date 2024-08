Dinel Staicu, trimis in judecata de DNA

Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Dinel Staicu, presedintele SIF Oltenia, alaturi de alte opt persoane, pentru mai multe infractiuni prin care au fraudat patrimoniul S.C. Transgaz S.A Medias cu peste 11 milioane de euro, anunta NewsIn.

Alaturi de Dinel Staicu au fost trimisi in judecata in aceeasi cauza Aurel-Gabriel Coconea - fost director general al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, acuzat de abuz in serviciu contra intereselor publice, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata si de asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

De asemenea, au mai fost trimisi in judecata Cornel-Teodor Volintiru - fost director general al S.C. Sironex S.A. Craiova, Carmen-Ioana Popescu - fost director economic al S.C. B.D.J. S.A. Craiova, Vlad Rebega - fost director general al S.C. B.D.J. S.A. Craiova, Iulian Siclitaru, Tudorica Siclitaru, Vasile Banciu - fost director general adjunct la S.C. Asigurarea Nationala Romana S.A. si Adrian-Georgel Bogza - fost administrator la S.C. Delta Telecom S.A., toti acuzati de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata si infractiunea de asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

Potrivit procurorilor, cei noua ar fi actionat ca o grupare cu caracter organizat, avand un program si atributii clar stabilite, iar prejudiciul total (compus din 132.513.283.093 ROL si dobanda legala) cauzat de acestia SNTGN Transgaz S.A. Medias este de 260.824.605.508 ROL (aproximativ 11.340.200 euro).

