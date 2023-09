Dinu Dragan, noul director al Autoritatii Feroviare Romane

Dinu Dragan a fost numit in functia de director general al Autoritatii Feroviare Romane.

Dragan a ocupat functia de director de studii in cadrul Centrului National de Calificare si Instruire Feroviara (CENAFER) si il inlocuieste din functie de Constantin Zaharia, transmite Agerpres.

AFER este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, desemnat sa asigure, in principal, inspectia de stat si controlul de siguranta a circulatiei in transportul feroviar si cu metroul, activitatea specifica de registru feroviar, licentierea operatorilor de transport feroviar, autorizarea si supravegherea tehnica a furnizorilor interni de produse si servicii in domeniul feroviar.

Se mai ocupa si de organizarea examenelor si emiterea atestatelor, certificatelor si a licentelor, dupa caz, pentru personalul de siguranta a circulatiei, cercetarea evenimentelor si accidentelor feroviare.

Ads