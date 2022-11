Discutarea eliberarii conditionate a lui Nutu Camataru, amanata cu 6 luni

Comisia de liberare conditionata din cadrul Penitenciarului Jilava a amanat, joi, cu 6 luni discutarea posibilitatii de a-l elibera conditionat pe Nutu Camataru.

Decizia Comisiei poate fi atacata in instanta, informeaza NewsIn.

Nutu Camataru s-a aflat in Penitenciarul Slobozia pana saptamana trecuta, unde fusese transferat in urma incidentelor de la Jilava din noiembrie, anul trecut.

Administratia Nationala a Penitenciarelor a decis transferul, la acel moment, pana la finalizarea anchetei, verificandu-se si posibila implicare a lui Nutu Camataru in incidentul de la Jilava.

Dat fiind ca nu s-a dovedit cu certitudine ca Ion Balint a fost implicat in revolta, ANP a decis transferarea lui inapoi la Penitenciarul Jilava, in acelasi regim semideschis, au mai declarat, pentru NewsIn, sursele citate.

Tribunalul Ialomita a decis definitiv, pe data de 11 februarie, sa respinga cererea lui Nutu Camataru de a fi eliberat conditionat, dupa ce procurorii au facut recurs impotriva sentintei Judecatoriei Slobozia, care a decis ca interlopul poate fi eliberat conditionat.

Judecatoria Slobozia a admis, pe 15 decembrie 2008, cererea de eliberare conditionata a lui Ion Balint, zis Nutu Camataru, desi Comisia speciala din Penitenciarul Slobozia amanase discutarea solicitarii, pentru ca pe numele Camatarului s-ar fi intocmit mai multe rapoarte privind comportamentul sau.

Potrivit procurorilor, incarcerat fiind, Nutu Camararu ar fi incercat sa intimideze martorii sub acoperire din dosarul sau prin amenintari cu moartea, anchetatorii stabilind si faptul ca Nutu Camataru a fost "capul" revoltei de la Penitenciarul Jilava din data de 22 noiembrie anul trecut.

Ads

La Parchetul de pe langa Judecatoria Slobozia si pe adresa Parchetului General au fost trimise mai multe memorii si documente din partea unor persoane fizice, martori in proces sau rude ale unor condamnati din dosarul Camatarilor in care se arata ca au primit amenintari din partea Ion Balint, zis Nutu Camataru.

Inchis fiind, Balint a transmis prin "locotenenti" sau diferiti "trepadusi" amenintari cu moartea la adresa celor care au depus marturie impotriva sa la proces.

Astfel, potrivit motivelor de recurs ale Parchetului la decizia de eliberare conditionata din Penitenciarul Slobozia, Nutu ar fi transmis unor martore ca "o sa va bat ca pe barbati si o sa va inchid gura la toate", "pot sa-ti bag doua cutite in spate si sa-ti tai beregata aici in sala", se arata in documentele procurorilor.

Alte amenintari se refera la familiile unor coinculpati in dosar. "Si familia ta are sa fie mancare la pesti pe Cornetu" sau "te voi bate in cuie ca pe Iisus". Mama Camatarilor, Smaranda Stoica, a amenintat si ea.

Ads