DNA a trimis in judecata primarii a doua comune, pentru fals in documente

Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a primarului si viceprimarului comunei Ludos, judetul Sibiu, si a primarului comunei Marpod, judetul Sibiu. Acestia sunt acuzati de falsificarea unor documente.

Dotcos Sebastian Toader, primar al comunei Marpod, jud. Sibiu, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de doua infractiuni de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, ambele in forma instigarii.

In cursul anului 2007, inculpatul Dotcos Sebastian Toader, folosindu-se de calitatea sa de primar al comunei Marpod, judetul Sibiu, in scopul obtinerii pe nedrept de subventii comunitare din Fondul European Garantat pentru Agricultura (F.E.G.A.), i-a determinat pe inculpatii Galea Alexandru si Giurgiu Simion (crescatori de animale din aceeasi comuna) sa faca o cerere in acest sens la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) Sibiu, prezentand in sustinerea cererii doua contracte de inchiriere fictive din care rezulta nereal ca acestia utilizeaza suprafata totala de 78 hectare de pasune pe raza comunei Marpod.

Contractele au fost redactate de Dotcos Sebastian Toader, cu ajutorul inculpatului Voicu Sandu Marius (agent agricol in cadrul Primariei Marpod) si au fost semnate de primar si de cei doi crescatori de animale, informeaza PNA.ro.

In aceasta modalitate, Galea Alexandru si Giurgiu Simion au obtinut pe nedrept suma de 13.204,8 lei reprezentand subventie comunitara F.E.G.A. aferenta anului 2007. Inculpatii Galea Alexandru si Giurgiu Simion au remis banii astfel incasati lui Dotcos Sebastian Toader care, la randul sau, i-a distribuit altor persoane care nu beneficiasera de o astfel de subventie.

A.P.I.A. - Centrul Judetean Sibiu s-a constituit parte civila cu suma de 13.204,8 lei, reprezentand subventie comunitara acordata pe nedrept. In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand tuturor inculpatilor.

