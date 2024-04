Doi mineri accidentati la Vulcani

Doi mineri de la Mina Vulcani au suferit un accident de munca in cursul zilei de marti. Acestia lucrau ca lacatusi in cadrul minei, iar in momentul producerii accidentului se aflau pe un stivuitor, la 25 de metri inaltime, incercand sa monteze o teava.

Cei doi au fost transportati de urgenta la spital, unul din ei avand grave facturi la picioare, iar celalalt fiind lovit la cap. Unul dintre acestia are nevoie de o transfuzie, cautandu-se de urgenta un donator chiar printre colegii mineri ai acestuia.

Liderul Sindicatelor Miniere sustine ca a fost un simplu accident de munca, nefiind vorba despre vreo surpare a minei.

