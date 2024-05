Doi tineri ucisi de inconstienta pe o sosea din Timis

O tanara in varsta de 20 de ani si iubitul ei in varsta de 21 de ani au murit, miercuri seara, in urma unui accident rutier pe o sosea din Timis.

Desi strada era acoperita cu apa, ca urmare a unei ploi torentiale, tanarul care se afla la volan nu a redus viteza masinii, informeaza ProTV.

Mai mult, el a accelerat si mai tare vrand sa faca o depasire, insa in acel moment a pierdut controlul volanului.

Cauzele accidentului urmeaza sa fie stabilite de politistii care au facut miercuri seara masuratori si au adunat probe de la locul accidentului.

Trupurile celor doi tineri au fost transportate la morga, pentru autopsie.

Ads