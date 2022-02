Dosarele ministrilor "penali" au ajuns la DNA si la Parchet

Avizele cu privire la inceperea urmarii penale pe numele unor ministri si fosti ministri, trimise de Ministerul Justitiei la Parchet, au ajuns la Directia Nationala Anticoruptie, a anuntat Biroul de presa al institutiei.

Sapte dintre cele opt avize semnate de presedintele Traian Basescu au ajuns la DNA, iar unul la procurorii de la Directia de Combatere a Crimei Organizate din Parchetul General, relateaza Realitatea TV.

Potrivit vicepresedintelui Camerei Deputatilor, Valer Dorneanu, avizul presedintelui pentru inceperea urmaririi penale nu ar fi de ajuns, ci ar trebui insotit de cel al Parlamentului, in cazul a patru dintre acuzati, care sunt in prezent membri ai Legislativului: Paul Pacuraru, Adrian Nastase, Codrut Seres si Miron Mitrea.

Ads

Ministrul interimar Teodor Melescanu a anuntat marti ca isi declina orice responsabilitate in cauza, dupa ce, cu o zi in urma, Traian Basescu l-a avertizat ca savarseste un abuz, refuzand sa trimita Parchetului avizele.

Melescanu a sustinut ca nu a cenzurat actele presedintelui Romaniei, nu a dorit si nu doreste sa tergiverseze sau sa blocheze cererile inaintate de catre seful statului, ci numai respectarea procedurilor, se arata intr-un comunicat al Ministerului Justitiei.

Ads

"Teodor Melescanu a dispus trimiterea catre organele competente a documentatiei primite de la Administratia Prezidentiala in data de 16 ianuarie si face, in mod public, mentiunea ca ministrul Justitiei isi declina orice fel de responsabilitate in cauza", se mai arata in comunicatul MJ.

Seful statului l-a atentionat, printr-o scrisoare, pe ministrul interimar al Justitiei ca savarsteste un abuz in serviciu prin refuzul de a trimite Parchetului solicitarile de incepere a urmaririi penale in cazul a opt ministri. Traian Basescu i-a cerut lui Teodor Melescanu "sa se limiteze la atributiile legale" pe care le detine, dupa ce a apreciat ca ministrul impiedica, prin actiunile sale, indeplinirea unei prerogative prezidentiale.

Teodor Melescanu, a dispus, sambata, restituirea catre Administratia Prezidentiala a tuturor documentelor primite vineri seara, motivand ca din analiza scrisorii de insotire a documentelor si a inventarului anexat acesteia, a rezultat faptul ca ele nu reprezinta dosarul cauzei, in conformitate cu articolul 18 din Legea 115/1999, ci doar copii ale unora dintre documentele care au stat la baza referatelor de solicitare a aprobarii inceperii urmarii penale intocmite de catre procurorul de caz si, in consecinta, nu pot fi cuprinse in categoria documentelor prevazute de legea mentionata.

Ads

Demnitarii pentru care s-a cerut aviz sunt: Adrian Nastase, fost prim-ministru al Romaniei, Miron Tudor Mitrea, fost ministru al Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Tudor Alexandru Chiuariu, fost ministru al justitiei, Zsolt Nagy, fost ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Victor Babiuc, fost ministru al Apararii Nationale, Nicolae Paul Anton Pacuraru, ministrul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ioan Codrut Seres, fost ministru al Economiei si Comertului, Decebal Traian Remes, fost ministru al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Ads