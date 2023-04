Doua persoane au murit intr-un accident, la Rosia Montana

Doua persoane au murit luni dimineata, dupa ce au fost lovite in plin de un autoturism scapat de sub control, care a intrat intr-o curba cu viteza mare, informeaza Evenimentul Zilei, in editia online.

Potrivit primelor informatii oferite de Politia Alba, accidentul s-a produs in satul Carpinis din comuna Rosia Montana si a fost cauzat de soferul unui autoturism care a intrat cu viteza intr-o curba, moment in care a pierdut controlul volanului.

Masina scapata de sub control s-a izbit de o autoutilitara care era parcata pe marginea drumului, dupa care a lovit in plin doua persoane, in varsta de 54 si, respectiv, 57 de ani, accidentandu-le mortal.