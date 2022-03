Drepturi de autor pentru videoclipurile postate pe internetul romanesc?

Proprietarii site-urilor sau blogurilor, care utilizeaza muzica pe internet si intentioneaza sa promoveze produse sau servicii, ar putea plati cate 2.000 lei pe luna, drepturi de autor, UCMR-ADA, potrivit unui proiect de Metodologie privind comunicarea publica a operelor muzicale prin internet.

Cu alte cuvinte, orice site sau blog care posteaza, sa zicem, un videoclip de pe YouTube, va plati autoritatilor romane o taxa de drepturi de autor.

Potrivit unui comunicat al ARONSA - Asociatia Furnizorilor de Continut din industria de telecomunicatii, intrarea in vigoare a reglementarilor va duce la "schimbarea viitorului utilizarii continutului muzical in online-ul autohton".

Potrivit noilor metodologii aflate inca in negociere, proprietarii de site-uri sau bloguri comerciale (care au reclama) ar putea plati, lunar, sume de pana la 2.000 de lei pentru folosirea de muzica. Sumele de bani ar trebui platite catre organismul de gestiune colectiva UCMR-ADA (Uniunea compozitorilor si muzicologilor din Romania - Asociatia pentru Drepturi de Autor).

In plus, pentru un site sau blog nou lansat care doreste sa utilizeze muzica pe internet si care intentioneaza sa promoveze orice fel de produse sau servicii comerciale sau profesionale, fie sa afiseze bannere, proprietarul lui va trebui sa plateasca 1.000 lei pe luna cu titlu de "remuneratie drept de autor", se spune in avertismentul public lansat de Asociatiei.

In plus, daca o melodie prezentata pe un site comercial este accesata de peste 5 milioane de ori, proprietarul site-ului respectiv trebuie sa plateasca UCMR-ADA o suma care poate ajunge pana la 2.000 de lei.

