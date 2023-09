Dupa 26 de martori, nu exista dovezi impotriva lui Saddam

Dupa un proces de patru luni in care au fost audiati 26 de martori, nu s-a stabilit nici o legatura directa a lui Saddam Hussein cu crimele de care este acuzat. Este vorba de uciderea a mai mult de 140 de siiti in 1982 la Dujail, in nordul capitalei Bagdad.

Aproape toate marturiile au fost ale unor arestati din acea perioada, care au aratat ca represiunile pentru tentativa de asasinat asupra lui Saddam au fost intr-adevar zdrobitoare, dar nu arata nici un fel de implicare directa a acestuia. Mai mult, este destul de evident ca unii din acesti martori, care erau copii in acea perioada, au fost "ajutati" sa-si pregateasca marturia, pe care mai mult sau mai putin au recitat-o.

In schimb procurorul Jaafar al-Mousawi spune ca in dosarul de 800 de pagini ar fi si documente prin care Saddam insusi cerea interogatorii, executii sau gratieri.

Daca aceste documente care inca nu au fost prezentate nu sunt suficiente, si se pare ca nu sunt, va fi nevoie, pentru condamnarea lui Saddam, ca unul din locotenentii sai sa il tradeze si sa depuna marturie impotriva lui. Deocamdata a fost direct legat de torturi si ucideri Barzan Ibrahim, care este fratele (dupa un singur parinte) al lui Saddam. Martorul surpriza ar putea fi Saadoun Shaker, fostul Ministru de Interne.

