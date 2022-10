Explozie in mina Paroseni

O explozie s-a produs, luni dimineata, in jurul orei 9.00, in subteranul minei Paroseni, din cauza unei acumulari de gaze, in urma deflagratiei nefiind inregistrate victime.

Echipe de la Compania Nationala a Huilei, INSEMEX Petrosani si de la Biroul Teritorial de Munca din Petrosani cerceteaza imprejurarile producerii exploziei, transmite corespondentul NewsIn.

