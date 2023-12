Fosta angajata a Bancii Transilvania, acuzata de frauda, isi vrea jobul inapoi

Fosta angajata a Bancii Transilvania, acuzata ca a furat din conturile clientilor 520.000 de lei si 33.000 de euro, cere despagubiri bancii si contesta legalitatea concedierii.

Mirela Perte, aflata in arest, a formulat o actiune la sectia de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Cluj, in care contesta decizia de concediere a bancii, invocand abateri de la Codul Muncii, informeaza Adevarul.

Femeia spune ca a fost concediata pe 5 august, in conditiile in care abaterea comisa a fost depistata pe 28 iulie, iar legea prevede ca o concediere nu poate fi facuta decat in termen de 30 de zile de la data depistarii abaterii. In plus, Perte sustine ca a fost anuntata de decizia de concediere dupa opt zile, fata de termenul legal de cinci zile.

Fosta administratoare de conturi este cercetata pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata, fals informatic in forma continuata si efectuare de operatiuni de plata cu un instrument electronic fara consimtamantul titularului.