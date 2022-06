Fostul ministru al Sportului nu se da dus din locuinta de protocol

Fostul ministru al sportului, Georgiu Gingaras, refuza sa elibereze locuinta de serviciu din centrul Capitalei, cu toate ca acest lucru trebuia facut inca din februarie 2005, informeaza Click. El spune ca nu paraseste apartamentul cu trei camere din Bucuresti pana ce fiica sa, Georgiana Gingaras, nu-si incheie studiile.

La numirea sa ca ministru al tineretului si sportului, in cadrul cabinetului condus de Adrian Nastase, Georgiu Gingaras era un prosper om de afaceri din Pitesti, care detinea o firma de constructii.

Pentru ca nu era bucurestean, el a primit o locuinta de protocol, respectiv un apartament in centrul Capitalei. Desi nu mai e ministru de ani buni, Gingaras a refuzat sa elibereze apartamentul de pe Bd. Unirii.

Conform legii, demnitarii carora le-au fost atribuite locuinte de serviciu au obligatia sa plece din respectivele locatii in termen de 60 de zile de la data eliberarii din functie. Dupa ce a parasit fotoliul ministerial, Georgiu Gingaras s-a mutat inapoi la Pitesti.

In apartamentul pe care l-a primit de la RAAPPS sta, in prezent, fiica fostului ministru, studenta la doua facultati. Georgiana Gingaras imparte apartamentul de protocol din buricul capitalei cu o colega de scoala.

Pentru un apartament cu trei camere, ultracentral, ea plateste la RAAPPS 150 de lei lunar, conform repezentantilor Regiei, desi chiria perceputa in mod normal pentru un astfel de spatiu e cam de 600-800 de euro lunar.

In afara de chiria modica, familia Gingaras trebuie sa-si plateasca datoriile la intretinere. insa, acest lucru nu o preocupa pe Georgiana, care are peste 160 de lei restanta pentru utilitati. Mai mult, vecinii se plang ca in apartamentul lui Gingaras se dau petreceri peste petreceri, cu muzica data la maxim.

Fostul ministru se judeca de mai bine de doi ani cu RAAPPS. Pesedistul nu vrea sa paraseasca apartamentul pana nu va fi despagubit de catre regie pentru investitiile pe care sustine ca le-a facut in acel apartament.

"Am primit un apartament gol-golut, pentru care a trebuit sa cumpar mobila si sa-l reamenajez", se justifica ex-ministrul. in plus, el spune ca o sa ocupe locuinta pana ce fiica sa o sa termine facultatea.

"Pe una o termina anul asta, cealalta anul viitor, e studenta la drept si la stiinte economice. Ce face, ramane pe drumuri, pleaca cu mobila in spinare?", explica Gingaras.

